Укажите прилагательное,не имеющее степеней сравнения: 1)Счастливый 2)Береговой 3)Красный 4)Облачный

Русский язык
Укажите прилагательное,не имеющее степеней сравнения: 1)Счастливый 2)Береговой 3)Красный 4)Облачный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово берегов это прелогательное,не имеющее степеней сравнения
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