Решите плиз срочно надо 4*(х-5)=0 (3х-6)*2,4=0
Математика
Решите плиз срочно надо 4*(х-5)=0 (3х-6)*2,4=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 4х-20=0 4х=20 Х=5 Ответ:5. 2). 2,4(3х-6)=0 7,2х-14,4=0 7,2х=14,4 Х=2 Ответ:2.
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