Сергей живёт от школы дальше, чем Егор, а Андрей ближе, чем Егор. Кому нужно выходить из дома раньше всех, а кому - позже? Распредели всех мальчиков по порядку, начиная с того, кому надо выходить в школу раньше всех.

Математика

Сергей живёт от школы дальше, чем Егор, а Андрей ближе, чем Егор. Кому нужно выходить из дома раньше всех, а кому - позже? Распредели всех мальчиков по порядку, начиная с того, кому надо выходить в школу раньше всех.

Автор: Гость