Сергей живёт от школы дальше, чем Егор, а Андрей ближе, чем Егор. Кому нужно выходить из дома раньше всех, а кому - позже? Распредели всех мальчиков по порядку, начиная с того, кому надо выходить в школу раньше всех.
Математика
Сергей живёт от школы дальше, чем Егор, а Андрей ближе, чем Егор. Кому нужно выходить из дома раньше всех, а кому - позже? Распредели всех мальчиков по порядку, начиная с того, кому надо выходить в школу раньше всех.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше Сергею потом Егору потом Андрею
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