Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись

Математика

Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись

Автор: Гость