Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись
Математика
Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три упаковки по 650г,650×3=1950грамм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два воробья, увидев крошки хлеба, слетелись одновременно с разных веток. Какой из ??оробьев первым доберется до крошек хлеба, если одному надо прол...
Геометрия
15 БАЛЛОВ! Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника равен 150*. Боковая сторона треугольника равна 7. Найдите площад...
Українська мова