Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись

Математика
Стиральный порошок продается в коробках по 650 г и 750г. у мамы осталось денег на покупку не более 2 кг.Сколько и какие упаковка порошка она сможет купить помогите составить краткую запись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три упаковки по 650г,650×3=1950грамм.
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