Два воробья, увидев крошки хлеба, слетелись одновременно с разных веток. Какой из ??оробьев первым доберется до крошек хлеба, если одному надо пролететь 10 м и скорость его полета 630 м/мин, а второму надо пролететь 12 м и ск...

Математика

Два воробья, увидев крошки хлеба, слетелись одновременно с разных веток. Какой из ??оробьев первым доберется до крошек хлеба, если одному надо пролететь 10 м и скорость его полета 630 м/мин, а второму надо пролететь 12 м и скорость его полета - 660 м/мин?

Автор: Гость