Два воробья, увидев крошки хлеба, слетелись одновременно с разных веток. Какой из ??оробьев первым доберется до крошек хлеба, если одному надо пролететь 10 м и скорость его полета 630 м/мин, а второму надо пролететь 12 м и ск...

Математика
Два воробья, увидев крошки хлеба, слетелись одновременно с разных веток. Какой из ??оробьев первым доберется до крошек хлеба, если одному надо пролететь 10 м и скорость его полета 630 м/мин, а второму надо пролететь 12 м и скорость его полета - 660 м/мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10/630 м/мин=1/63 мин 12/660 м/мин=1/55 мин так как 1/55 мин больше, чем 1/63 мин, то второй доберется быстрее если надо сравним : 1/55-1/63=63-55/(55*63)=8/3465
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