Масса шланга длинной 1м составляет 3кг.Какая масса двух таких шлангов длинной 13 м каждый ?

Математика

Масса шланга длинной 1м составляет 3кг.Какая масса двух таких шлангов длинной 13 м каждый ?

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