Два проводника 2Ом и 8 Ом соединенны параллельно. Общая сила тока в цепи 1А. Определ??те мощность тока на 1,2 проводнике и общую мощность.

Физика

Два проводника 2Ом и 8 Ом соединенны параллельно. Общая сила тока в цепи 1А. Определ??те мощность тока на 1,2 проводнике и общую мощность.

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