Два проводника 2Ом и 8 Ом соединенны параллельно. Общая сила тока в цепи 1А. Определ??те мощность тока на 1,2 проводнике и общую мощность.
Физика
Два проводника 2Ом и 8 Ом соединенны параллельно. Общая сила тока в цепи 1А. Определ??те мощность тока на 1,2 проводнике и общую мощность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее сопроттвлениеR1×R2/R1+R2=1,6 Ом нпходим напряжение U=I×R=1×1,6 =1,6 В мощность P=U^2/R P1= 2,56/2=1,28Вт P2=2,56/8=0,32Вт
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