Замени k одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена k+5x+36x^2
Алгебра
Замени k одночленом так, чтобы получился квадрат двучлена k+5x+36x^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K+5x+36x^2=36x^2+5x+k= (6x)^2+2*6*(5/12) +(5/12)^2= =(6x+5/12)^2; k= 25/144
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