...И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сиде?? на бронзовом коне. О каком памятнике идет речь? Запиши где он построен и по чьему приказу.

Окружающий мир

...И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сиде?? на бронзовом коне. О каком памятнике идет речь? Запиши где он построен и по чьему приказу.

Автор: Гость