...И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сиде?? на бронзовом коне. О каком памятнике идет речь? Запиши где он построен и по чьему приказу.
Окружающий мир
...И прямо в темной вышине Над огражденною скалою Кумир с простертою рукою Сиде?? на бронзовом коне. О каком памятнике идет речь? Запиши где он построен и по чьему приказу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Петру Первому Екатерина Вторая" написано на этом памятнике.Он стоит в Санкт -Петербурге и построен по приказу Екатерины Второй.Это памятник Петру Первому на Сенатской площади, известный как "медный всадник".
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