Какую массу стали , взятой при температуре плавления можно расплавить с помощью н??гревательного элемента с кпд 40%, если при напряжении 100В по нему проходит ток 10А.Время плавления полчаса.
Физика
Какую массу стали , взятой при температуре плавления можно расплавить с помощью н??гревательного элемента с кпд 40%, если при напряжении 100В по нему проходит ток 10А.Время плавления полчаса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К-во тепла, которое выделит нагревательный элемент за полчаса: Q=U*I*t=100*10*1800*0,4=720 000(Дж); q=84кДЖ/кг - удельная теплота плавления стали; m=Q/q=720 000/84 000=8,6(кг); Ответ: можно расплавить m=8,6кг стали.
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