Какую массу стали , взятой при температуре плавления можно расплавить с помощью н??гревательного элемента с кпд 40%, если при напряжении 100В по нему проходит ток 10А.Время плавления полчаса.

Физика

Какую массу стали , взятой при температуре плавления можно расплавить с помощью н??гревательного элемента с кпд 40%, если при напряжении 100В по нему проходит ток 10А.Время плавления полчаса.

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