Помогите перевести на английский!СРОЧНО!!зарание спасибо

Английский язык
Помогите перевести на английский!СРОЧНО!!зарание спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой друг! Привет! Меня зову Менди. А как твое имя? Я пишу тебе, чтобы поговорить с тобой  о празднике 8 марта. Это замечательный праздник. Я обычно встаю рано утром. Затем я начинаю делать завтрак. А как ты? Мой папа приносит красивые цветы для моей мамы и кладет их на стол. Когда мама просыпается,  она становится очень счастливой. Мы дарим ей подарки, и она благодарит нас. Ты даришь подарки своей маме? После завтрака мы идем по магазинами или в парк. Мы замечательно проводим время вместе. Куда вы ходите после завтрака?  Надеюсь вскоре получить от тебя весточку. С наилучшими пожеланиями Менди
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Квадратное неравенство
Ответить
Математика
В коробке лежит 78 шаров, из которых 1/6 синие шар, а остальные белые . Сколько в коробке белых шаров? ПЛИЗ
Ответить
Математика
1 кг винограда-200г изюма. ?кг винограда-1кг изюма
Ответить
Русский язык
Укажите прилагательное,не имеющее степеней сравнения: 1)Счастливый 2)Береговой 3)Красный 4)Облачный
Ответить
Математика
Задание номер 4 помогите пожалуйста
Ответить