Помогите перевести на английский!СРОЧНО!!зарание спасибо
Английский язык
Помогите перевести на английский!СРОЧНО!!зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогой друг! Привет! Меня зову Менди. А как твое имя? Я пишу тебе, чтобы поговорить с тобой о празднике 8 марта. Это замечательный праздник. Я обычно встаю рано утром. Затем я начинаю делать завтрак. А как ты? Мой папа приносит красивые цветы для моей мамы и кладет их на стол. Когда мама просыпается, она становится очень счастливой. Мы дарим ей подарки, и она благодарит нас. Ты даришь подарки своей маме? После завтрака мы идем по магазинами или в парк. Мы замечательно проводим время вместе. Куда вы ходите после завтрака? Надеюсь вскоре получить от тебя весточку. С наилучшими пожеланиями Менди
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