Нужна срочная помощь скоко будет 35 разделить на 3 и 50 разделить на 4

Математика
Нужна срочная помощь скоко будет 35 разделить на 3 и 50 разделить на 4
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Гость:
11, 12. Вот и всё!!!!
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