Что такое высота 3/4? (выпечки)
Биология
Что такое высота 3/4? (выпечки)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 это половина 4 это полностью
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