Как написать стих о кролике
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Как написать стих о кролике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кролик прыгает отлично,Подтверждаю, видел лично,На два метра подскочил,Побежал изо всех сил. Только пятки и сверкают,Не угнаться, не догнать,Я хотел его погладить,А совсем не напугать! Автор контента Леонов В.А.. Копирование с сайта без письменного разрешения автора запрещено! гл. 70 ст. 1301 ГК РФ http://xn--80aaiflkn.su/stihi-pro-krolika/
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