Антон проехал на поезде 107,2 км 5 часов и 30,8 км на пароме 4 часа. С какой средней скоростью двигался Антон?
Математика
Антон проехал на поезде 107,2 км 5 часов и 30,8 км на пароме 4 часа. С какой средней скоростью двигался Антон?
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107,2+30,8=138 5+4=9 138:9=15.333333333
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