Антон проехал на поезде 107,2 км 5 часов и 30,8 км на пароме 4 часа. С какой средней скоростью двигался Антон?

Математика

Антон проехал на поезде 107,2 км 5 часов и 30,8 км на пароме 4 часа. С какой средней скоростью двигался Антон?

Автор: Гость