Даны числа: 14, 26, 5, 12, 16, 3, 82, 15, 19, 7, 28,8, 31, 0, 38. Выбирая пары чисел, составить выражения, значения которых равны : 19, 21, 10, 40, 4.
Математика
Даны числа: 14, 26, 5, 12, 16, 3, 82, 15, 19, 7, 28,8, 31, 0, 38. Выбирая пары чисел, составить выражения, значения которых равны : 19, 21, 10, 40, 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19 + 0 = 19 26 - 5 = 21 15 - 5 = 10 28+ 12 = 40 12 ÷ 3 = 4
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