Как разобрать правильно по составу ярко-зеленые.
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Как разобрать правильно по составу ярко-зеленые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярк, зелён — корни, о — соединительная гласная, ый — окончание, ярко-зелён — основа слова. Часть речи: имя прилагательное.
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