Как разобрать правильно по составу ярко-зеленые.

Русский язык
Как разобрать правильно по составу ярко-зеленые.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ярк, зелён — корни,  о — соединительная гласная,  ый — окончание,  ярко-зелён — основа слова. Часть речи: имя прилагательное.
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