Какое слово можно написать как с мягким знаком так и без него тишь глушь тушь

Русский язык
Какое слово можно написать как с мягким знаком так и без него тишь глушь тушь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя тишь ж.р 3лицо глшуь ж.р 3лицо тушь ж.р 3лицо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Из 5 слесарей и 2-х электриков надо составить ремонтную бригаду из 2-х человек-1-го с??есаря и 1-го электрика
Ответить
Русский язык
Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Русский язык
Как разобрать правильно по составу ярко-зеленые.
Ответить
Английский язык
Помогите с сочинением по английскому языку на тему the place that makes me happy
Ответить
Математика
Даны числа: 14, 26, 5, 12, 16, 3, 82, 15, 19, 7, 28,8, 31, 0, 38. Выбирая пары чисел, составить выражения, значения которых равны : 19, 21, 10, 40, 4.
Ответить