Концы оттрезка AB лкжат по разные стороны от прямой L расстояние AH от точки A до прямой L равно 12см. Расстояние BQ от точки B до прямой L равно 4см. Найти расстояние середины М отрезка AB до прямой L 2)найти найбольшее зна...

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Если А и В лежат по одну сторону от прямой, то расстояние от середины отрезка до прямой равно полусумме расстояний от концов отрезка до этой прямой. Если лежат по разные стороны от прямой, то полуразности этих расстояний. (12-4)/2 = 4 см. На промежутке [-2π/3;0] функция cosx возрастает, а у=-2xcosx - убывает. Числа 19 -18/π -постоянные, они не влияют на поведение функции. Наибольшее значение при х = -2π/3. Оно равно 19-2*cos(-2π/3)-18/π = 19-2*(-1/2) -18/π = 20-18/π. Это в том случае, если косинус х.( без скобок).