5 пословиц с глаголами. срочно!!!!!!!! заранее спасибо!!

Русский язык
5 пословиц с глаголами. срочно!!!!!!!! заранее спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Семь раз отмерь, один раз  отрежь .  Рыбу за хвост  не удержать. Всякая работа мастера  хвалит. Больному и золотая кровать  не поможет. Терпенье  даёт уменье.
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