5 пословиц с глаголами. срочно!!!!!!!! заранее спасибо!!
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5 пословиц с глаголами. срочно!!!!!!!! заранее спасибо!!
Ответ(ы):
Гость:
Семь раз отмерь, один раз отрежь . Рыбу за хвост не удержать. Всякая работа мастера хвалит. Больному и золотая кровать не поможет. Терпенье даёт уменье.
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