Разберите по составу слова оледенелая, уходила, прекрасная
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Разберите по составу слова оледенелая, уходила, прекрасная
Ответ(ы):
Гость:
Оледенелая ая окончание лед корень о приставка ен и ел суффиксы оледенел основа уходила а окончание ход корень у приставка ил суффикс уходил основа
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