Напишіть 5-6 речень із прислівниками, в яких уживаються частки не і ні

Гость: Гость:

1)Ні якої ніколи ялинки у нас дома не було. 2)Ніколи раніше кияни не бачили подібних видовищ. 3)Анна не слухала її вже більше. 4)Йому нізвідки стало недобре. 5)Олег ненароком розбив вазу.