Напишіть 5-6 речень із прислівниками, в яких уживаються частки не і ні
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Напишіть 5-6 речень із прислівниками, в яких уживаються частки не і ні
Ответ(ы):
Гость:
1)Ні якої ніколи ялинки у нас дома не було. 2)Ніколи раніше кияни не бачили подібних видовищ. 3)Анна не слухала її вже більше. 4)Йому нізвідки стало недобре. 5)Олег ненароком розбив вазу.
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