Угадайте корень уравнения x+(-3)=-11; -5+y=15; m+(-12)=2; 3+n=-10 подробнее пж
Математика
Угадайте корень уравнения x+(-3)=-11; -5+y=15; m+(-12)=2; 3+n=-10 подробнее пж
Ответ(ы):
Гость:
-8+(-3)=-11 -5+20=15 14+(-12)=2 3+(-13)=-10
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