Прочитай предложения спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препин??ния найди однородные обстоятельства выраженные именами существительных подчеркни их укажи виды обстоятельства
Русский язык
Прочитай предложения спиши вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препин??ния найди однородные обстоятельства выраженные именами существительных подчеркни их укажи виды обстоятельства
Ответ(ы):
Гость:
Это то упражнение? Как вообще на твой вопрос отвечать? Догадываться что-ли?
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