В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква "е"? 1)Мы слыш_м, она меч??а_т, ты помеша_шь 2)Мы подиш_м, вы подерж_те, ты куса_шь 3) оно влета_т, мы затян_м, ты бре_шь 4) вы строга_те, мы выглад_м, вы почу_те. П...

Русский язык
В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква "е"? 1)Мы слыш_м, она меч??а_т, ты помеша_шь 2)Мы подиш_м, вы подерж_те, ты куса_шь 3) оно влета_т, мы затян_м, ты бре_шь 4) вы строга_те, мы выглад_м, вы почу_те. П О М О Г И Т Е
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) мы слышим,она мечтает.ты помешаешь.2) Мы подышим.вы подержите.ты кусаешь.3)оно влетает.мы затянем.ты бреешь.4) вы строгаете.мы выгладим.вы почуете.
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