В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква "е"? 1)Мы слыш_м, она меч??а_т, ты помеша_шь 2)Мы подиш_м, вы подерж_те, ты куса_шь 3) оно влета_т, мы затян_м, ты бре_шь 4) вы строга_те, мы выглад_м, вы почу_те. П...

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В каком ряду на месте пропусков во всех словах стоит буква "е"? 1)Мы слыш_м, она меч??а_т, ты помеша_шь 2)Мы подиш_м, вы подерж_те, ты куса_шь 3) оно влета_т, мы затян_м, ты бре_шь 4) вы строга_те, мы выглад_м, вы почу_те. П О М О Г И Т Е

Автор: Гость