Сказочные и реальные события,предметы в сказке С.Я.Маршака Двенадцать месецов

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Сказочные и реальные события,предметы в сказке С.Я.Маршака Двенадцать месецов
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Автор: Гость
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Гость:
В пьесе-сказке Маршака жизненны и правдивы характеры героев, их поступки. Правдиво изображены капризы Королевы, неискреннее поведение придворных, например, Гофмейстерины, злоба и жадность Мачехи и Дочки, доброта Солдата, верность и сердечность Падчерицы. Неправдоподобно, фантастично само существование братьев- месяцев в виде людей, встреча девочки с ними у костра в лесу, превращение зимы в весну и потом быстрая смена всех времен года за короткое время. Таким сочетанием фантастического и реального Маршак достигает удивительного результата: зрители и читатели начинают верить в то, что братья-месяцы вправду существуют; Маршак учит нас добру и состраданию, но делает это не в форме занудных поучений, а в форме сказки, которая доходит до самого сердца.
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