Сравнить -8,3и-8,03 не могут решить

Математика
Сравнить -8,3и-8,03 не могут решить
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Ответ(ы):
Гость:
-8,03 больше чем -8,3 так как число находится ближе к нулю
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