На палке отмечены линии красного желтого и голубого цветов. Если палку распилить ??о красным линиям получится 5 кусков. По голубым 15 кусков по желтым 7 кусков. Сколько получится кусков если распилить палку по линии всех 3 цветов

Математика

На палке отмечены линии красного желтого и голубого цветов. Если палку распилить ??о красным линиям получится 5 кусков. По голубым 15 кусков по желтым 7 кусков. Сколько получится кусков если распилить палку по линии всех 3 цветов

Автор: Гость