На палке отмечены линии красного желтого и голубого цветов. Если палку распилить ??о красным линиям получится 5 кусков. По голубым 15 кусков по желтым 7 кусков. Сколько получится кусков если распилить палку по линии всех 3 цветов
Математика
На палке отмечены линии красного желтого и голубого цветов. Если палку распилить ??о красным линиям получится 5 кусков. По голубым 15 кусков по желтым 7 кусков. Сколько получится кусков если распилить палку по линии всех 3 цветов
Ответ(ы):
Гость:
5 палок должно быть..понятно всё тут,и очень легко
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