У пристани стояло 18 маленьких и 7 больших рыбачьих лодок утром в море ушло 20 лодок ??колько лодок осталось у пристани

Математика

У пристани стояло 18 маленьких и 7 больших рыбачьих лодок утром в море ушло 20 лодок ??колько лодок осталось у пристани

Автор: Гость