У пристани стояло 18 маленьких и 7 больших рыбачьих лодок утром в море ушло 20 лодок ??колько лодок осталось у пристани

Математика
У пристани стояло 18 маленьких и 7 больших рыбачьих лодок утром в море ушло 20 лодок ??колько лодок осталось у пристани
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 18+7=25 (л.) - стояло всего 2) 25-20=5 (л.) - осталось Ответ: 5 лодок осталось
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