Запишите в виде дроби частное 4:12 6:25 16:8 14:23 12:23 17:11
Математика
Запишите в виде дроби частное 4:12 6:25 16:8 14:23 12:23 17:11
Ответ(ы):
Гость:
4:12=1_3 6:25=6_25 16:8=2_1(или просто 2) 14:23=14_23 17:11=17_11
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