Помогите пожалуйста решить неравенство -(х-8)^3(х-4)^2(х-5)lt;0

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Умножим обе части неравенства на (-1)(x-8)^3 *(x-4)^2 * (x-5) >0Найдём нули левой части неравенствах = 8; х = 4; х = 5Отметим их на числовой прямой; получатся промежутки; вычислим знак выражения в каждом промежутке и возьмём нужные промежутких∈(-∞;4)∨(4;5)∨(8;+∞)