Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг

Физика

Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг

Автор: Гость