Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг
Физика
Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг
Ответ(ы):
Гость:
V=gt=10t тело прошло 20-15=5 м h=gt²/2 t=√2h/g=√10/10=1 c v=10*1=10 м/с
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