Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг

Физика
Тело без начальной скорости падает с высоты H=20м . Определите скорость тела на вы??оте h=15м . Коэффициент g принять равным10H/кг
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
V=gt=10t тело прошло 20-15=5 м h=gt²/2    t=√2h/g=√10/10=1 c  v=10*1=10 м/с
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