В строке слово "вокруг" является предлогом?а. Посмотрите вокругб. вокруг землив. Украсить все вокругг. Оглянуться вокругд. Обойти дом

Українська мова

В строке слово "вокруг" является предлогом?а. Посмотрите вокругб. вокруг землив. Украсить все вокругг. Оглянуться вокругд. Обойти дом

Автор: Гость