Заполните пожалуйста таблицу номер 11

Математика
Заполните пожалуйста таблицу номер 11
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Гость:
Это очень легко если поймёшь)
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