От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?

Математика

От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?

Автор: Гость