От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?

Математика
От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+10=22;264÷22=12ну вроди так
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