От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?
Математика
От бархана одновременно в противоположных на правлениях отошли два одногорбых верблюда со скоростью 12 м/с и 10 м/с. Какой путь прошел каждый верблюд, ког да расстояние между ними стало 264 м?
Ответ(ы):
Гость:
12+10=22;264÷22=12ну вроди так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Литература
Помогите плиз,нужно ответить на вопросы Владимир Галактионович Короленко "В ду??ном обществе" Анализ 1 и 2 главы повести 1.Какие автобиогра...
Математика