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Вычислить 3 2/5 -(0,9-0,45)=
Математика
Вычислить 3 2/5 -(0,9-0,45)=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)0,9-0,45=0,45=45/100 2)3 2/5-45/100=3 48/100- 45/100=3 3/100=3,03 ответ:3 3/100 или 3,03
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