Прибавляй к числу 7по 7, пока не получишь 35. вычитай из числа 27 по 3, пока не получишь 6

Математика

Прибавляй к числу 7по 7, пока не получишь 35. вычитай из числа 27 по 3, пока не получишь 6

Автор: Гость