Прибавляй к числу 7по 7, пока не получишь 35. вычитай из числа 27 по 3, пока не получишь 6
Математика
Прибавляй к числу 7по 7, пока не получишь 35. вычитай из числа 27 по 3, пока не получишь 6
Ответ(ы):
Гость:
7+7+7+7+7=35 27-3-3-3-3-3-3-3=6
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