Путь формирования взгляда гринева сочинение

Литература
Путь формирования взгляда гринева сочинение
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Петр Гринев — один из главных героев повести А. Пушкина «Капитанская дочка». С раннего детства на формирование его характера и взглядов большое влияние оказали родители — честные и порядочные люди, много повидавшие на своем жизненном пути. Они сумели привить Петруше любовь к родине, верность своему долгу и данному слову, уважительное отношение к старшим, смелость, стремление к справедливости. Отец, отправляя сына на службу в армию, прежде всегоруководствуется целью вырастить из него не беспутного шалопая, транжиру и повесу, но настоящего солдата, человека отважного и благородного. Он так обозначает для Петруши жизненные ориентиры: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников, за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Полученные уроки не прошли для Петра Гринева даром.Живя в Белогорской крепости, он зарекомендовал себя храбрым офицером и хорошим товарищем, человеком, ценящим честь превыше всего. Со шпагой в руке, рискуя собственной жизнью, отстаивает он доброе имя Маши Мироновой, оклеветанной лицемерным ц малодушным Швабриным. Влюбленный Гринев открывается нам с новой стороны. Становится ясно, что он пылкий и нежный поклонник, готовый пожертвовать своей жизнью ради счастья любимой.Однако автор, считая, что истинная суть человека раскрывается в критических ситуациях, подвергает своего героя многочисленным испытаниям. Став свидетелем героической смерти дорогих и уважаемых им людей — Ивана Кузмича и Василисы Егоровны Мироновых, вынужденный разлучиться с Машей, оставив ее в руках ненавистного ухажера, Петр Гринев проявляет большую силу духа и мужество, безупречность,порядочность
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