Помогите пожалуйста. 1) Решите уравнение. log2(x/5+1)=0 2)Решите неравенство: 1) log 0,2(x/2-6)gt;0; 2) lоg5(2x+3)gt;log5(x-1)
Алгебра
Помогите пожалуйста. 1) Решите уравнение. log2(x/5+1)=0 2)Решите неравенство: 1) log 0,2(x/2-6)gt;0; 2) lоg5(2x+3)gt;log5(x-1)
Ответ(ы):
Гость:
1)log2(x/5+1)=0 ОДЗ: x/5+1>0 x>-5 log2(x/5+1)= log2(1) x/5+1=1 x/5=0 x=0 Ответ:x=0 2)log0,2(x/2-6)>0 ОДЗ: x/2-6>0 x>12 log0,2(x/2-6)> 0,2(1) x/2<1 x<2 Неравенство не имеет решений 3)log5(2x+3) > log5(x-1) ОДЗ: {2x+3>0 {x-1>0 {x>-1,5 {x>1 Решением системы является промежуток (1;+ беск.) 2x+3>x-1 2x-x>-1-3 x> -4 Учитывая ОДЗ получим решение неравенства х принадлежит (1;+ беск.)
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