5 пословиц с согласование 5 с управлением 5 с примыканием и показать главное и зави??имое слово

Гость: Гость:

Ласковое (зависимое) дитя (главное) двух мамок сосет. Сытое (зависимое) брюхо (главное) к учению глухо. Маленькая (зависимое) собачка (главное) до смерти щенок. Белые (зависимое) руки (главное) чужие труды любят. В зимний (зависимое) холод (главное) всякий молод. Не знаешь броду - не суйся (главное) в воду (зависимое). Взялся (главное) за гуж (зависимое) - не говори, что не дюж. Назвался груздем - полезай (главное) в кузов (зависимое). Без труда не вытащишь (главное) рыбку (зависимое) из пруда. Бери (главное) быка за рога (главное) . Тише (зависимое) едешь (главное) , дальше будешь. Пьяному море (главное) по колено (зависимое). За нечаянно бьют (главное) отчаянно (зависимое). Кончил дело - гуляй (главное) смело (зависимое). Дурная слава быстро (зависимое) бежит (главное), а добрая под лавкой лежит.