5 пословиц с согласование 5 с управлением 5 с примыканием и показать главное и зави??имое слово

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5 пословиц с согласование 5 с управлением 5 с примыканием и показать главное и зави??имое слово
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Автор: Гость
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Гость:
Ласковое (зависимое) дитя (главное) двух мамок сосет. Сытое (зависимое) брюхо (главное)  к учению глухо. Маленькая (зависимое) собачка (главное)  до смерти щенок. Белые (зависимое) руки (главное)  чужие труды любят. В зимний (зависимое) холод (главное)  всякий молод. Не знаешь броду - не суйся (главное)  в воду (зависимое). Взялся (главное)  за гуж (зависимое) - не говори, что не дюж. Назвался груздем - полезай (главное)  в кузов (зависимое). Без труда не вытащишь (главное)  рыбку (зависимое) из пруда. Бери (главное)  быка за рога (главное)  . Тише (зависимое) едешь (главное)  , дальше будешь. Пьяному море (главное)  по колено (зависимое). За нечаянно бьют (главное)  отчаянно (зависимое). Кончил дело - гуляй (главное)  смело (зависимое). Дурная слава быстро (зависимое) бежит (главное), а добрая под лавкой лежит.
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