5 предложение с причастаями и раставьте знаки плиз

Русский язык
5 предложение с причастаями и раставьте знаки плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я заметила маленького мальчика, бегающего вокруг деревьев. 2. Девочка, получающая книги из рук библиотекаря, улыбалась. 3. Они зашли в старый дом, стоящий в глухой лесной чаще и напоминающий трухлявый гриб. 4. Стены большого разрушающегося дома выглядели очень необычно. 5. Дети, играющие под моим окном, очень громко шумели.
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