5 предложений на тему что означает поговорка (чего себе не желаешь и другим не де??ай)

Гость: Гость:

Боже! это легко... Поговорка означает, то что если ты не хочешь, чтобы тебе делали плохо не делай это и другим. Просто если ты к примеру, ударишь человека , он может ударить и тебя... и тебе это тоже не приятно, как и ему. Если ты не хочешь чтобы тебе плохо было, не делай плохо другим. Закон бумиранга;:)