5 предложений с обособлеными определением
Русский язык
5 предложений с обособлеными определением
Ответ(ы):
Гость:
1.Мальчик, заснувший в неудобной позе прямо на чемодане, вздрогнул. 2. Ребёнок, сытый и довольный, быстро заснул. 3. Мишка, сын соседа, отчаянный сорванец. 4. Задача, решенная на днях, увенчалась успехом. 5. Девочка, игравшая в волейбол, очень устала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дана арифметическая прогрессия 11, 7, 3, ... Какое число стоит в этой последовательности на 7-м месте?