5 предложений с обособлеными определением

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5 предложений с обособлеными определением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Мальчик, заснувший в неудобной позе прямо на чемодане, вздрогнул. 2. Ребёнок, сытый и довольный, быстро заснул. 3. Мишка, сын соседа, отчаянный сорванец. 4. Задача, решенная на днях, увенчалась успехом. 5. Девочка, игравшая в волейбол, очень устала
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