5 предложений с обособлеными определением

Гость: Гость:

1.Мальчик, заснувший в неудобной позе прямо на чемодане, вздрогнул. 2. Ребёнок, сытый и довольный, быстро заснул. 3. Мишка, сын соседа, отчаянный сорванец. 4. Задача, решенная на днях, увенчалась успехом. 5. Девочка, игравшая в волейбол, очень устала