Дана арифметическая прогрессия 11, 7, 3, ... Какое число стоит в этой последовательности на 7-м месте?
Математика
Дана арифметическая прогрессия 11, 7, 3, ... Какое число стоит в этой последовательности на 7-м месте?
Ответ(ы):
Гость:
11, 7, 3, ... а1=11 d=7-11=-4 a7=a1+6d=11+6*(-4)=11-24=-
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