Представьте, что вы подсчитали доходы и расходы, и вычислите сумму: а) (+1) + (+3) (-4) + (+1) (-3) + (-3)

Математика
Представьте, что вы подсчитали доходы и расходы, и вычислите сумму: а) (+1) + (+3) (-4) + (+1) (-3) + (-3)
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Ответ(ы):
Гость:
Это всё вместе или по отдельности? если по отдельности то +4, -3, -6.
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