1. прогрохотал в горах колхозный грузовик 2.пропела в поле военная труба 3. прогр??мел на север далёкий поезд 4. с криком промелькнула в небу испуганная чайка выпиши предложение в котором сказуемое не обозначает перемещение
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1. прогрохотал в горах колхозный грузовик 2.пропела в поле военная труба 3. прогр??мел на север далёкий поезд 4. с криком промелькнула в небу испуганная чайка выпиши предложение в котором сказуемое не обозначает перемещение
Ответ(ы):
Гость:
2.Пропела в поле военная труба.
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