1. прогрохотал в горах колхозный грузовик 2.пропела в поле военная труба 3. прогр??мел на север далёкий поезд 4. с криком промелькнула в небу испуганная чайка выпиши предложение в котором сказуемое не обозначает перемещение

Русский язык

1. прогрохотал в горах колхозный грузовик 2.пропела в поле военная труба 3. прогр??мел на север далёкий поезд 4. с криком промелькнула в небу испуганная чайка выпиши предложение в котором сказуемое не обозначает перемещение

Автор: Гость