Сделай к задаче чертеж и реши её .Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/час .Какое расстояние он проедет за 4 часа

Математика
Сделай к задаче чертеж и реши её .Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/час .Какое расстояние он проедет за 4 часа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45*4=180 (км/ч)мотоциклист проедет за 4 часа
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