Сделай к задаче чертеж и реши её .Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/час .Какое расстояние он проедет за 4 часа

Математика

Сделай к задаче чертеж и реши её .Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/час .Какое расстояние он проедет за 4 часа

Автор: Гость