Какой корень в слове Яблоньку?
Русский язык
Какой корень в слове Яблоньку?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала: Яблонь-корень,к-суфикс,у-окончание.
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