Помогите решить пожалуйста :сс даю 50 баллов 2 2/9-(х-1/6)=-1 1/3
Математика
Помогите решить пожалуйста :сс даю 50 баллов 2 2/9-(х-1/6)=-1 1/3
Ответ(ы):
Гость:
2 4/18-x+3/18=-1 6/18 2 7/18-x=-1 6/18 x=2 7/18+1 6/18 x=3 13/18
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