Помогите решить 1 вариант, хотя бы 1-ое задание. Заранее спасибо.
Алгебра
Помогите решить 1 вариант, хотя бы 1-ое задание. Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
1 Задача на подобие треугольников 150/27=250/х х=270*250/150=450см расстояние от экрана Б 2 Треугольник АВС,АВ=ВС,АС=40,ВМ=48-высота⇒ АМ=МС=20 АВ=ВС=√(АМ²+ВМ²)=√(2304+400)=√2704=52 3 АВСД-ромб,Р=100,АС-ВД=10 АС пересекается с ВД в точке О ВО=ОД=х⇒ВД=2х,АС=2х+10⇒АО=ОС=х+5 АС_|_ВД АВ=Р:4=100:4=25 АО²+ВО²=АВ² х²+(х+5)²=25² х²+х²+10х+25-625=0 2х²+10х-600=0 х²+5х-300=0 D=25+1200=1225 х1=(-5-35)/2=-20 не удов усл х2=(-5+35)/2=15 ВД==2*15=30
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